Tennis, i dolori dell’Italia alle spalle di Sinner: Musetti e Sonego in crisi, problemi di crescita per Arnaldi

AAA Cercasi n.2 d’Italia disperatamente. Se è vero che Jannik Sinner continua a stupire nel suo magico percorso, suggellato dall’approdo alla posizione n.3 del ranking ATP, alle sue spalle ci sono difficoltà. In altre parole, chi dovrebbe essere una valida alternativa del giocatore altoatesino non sta rispondendo presente e il riferimento è a Lorenzo Musetti in particolare.

La pesantissima sconfitta di ieri a Doha contro il cinese Zhizhen Zhang nel primo turno (6-2 6-0) ha posto l’accento sulle difficoltà che il toscano sta avendo sul campo da gioco. Criticità dal punto di vista sportivo e anche personale hanno messo Musetti in una condizione molto complicata. Nei fatti, negli ultimi 17 incontri, ha vinto solo 5 partite, perdendo in 6 circostanze al primo turno.

Lorenzo Musetti: 5 vittorie e 12 sconfitte negli ultimi 17 incontri disputati

1 – Doha Zhizhen Zhang [CHN] d. (7)Musetti 6-2 6-0

2 – Rotterdam Tallon Griekspoor [NED] d. Musetti 3-6 7-6(7) 7-6(3)

3 – Marseille Tomas Machac [CZE] d. (6)Musetti 6-3 6-2

4 – Marseille (6)Musetti d. (Alt) Maximilian Marterer [GER] 6-4 6-2

5 – Australian Open Luca Van Assche [FRA] d. (25)Musetti 6-3 3-6 6-7(5) 6-3 6-0

6 – Australian Open (25)Musetti d. Benjamin Bonzi [FRA] 7-6(3) 7-6(4) 4-6 6-2

7 – (8)Alexander Bublik [KAZ] d. (4)Musetti 6-3 6-7(4) 7-5

8 – (4)Musetti d. Jordan Thompson [AUS] 6-4 6-1

9 – Hong Kong Pavel Kotov [RUS] d. (6)Musetti 6-4 6-3

10 – Hong Kong (6)Musetti d. (WC)Chak Lam Coleman Wong [HKG] 6-4 7-5

11 – Davis Cup Finals SF Miomir Kecmanovic [SRB] d. Musetti 6-7(7) 6-2 6-1

12 – Sofia Jack Draper [GBR] d. (1)Musetti 7-5 6-2

13 – Paris Masters Grigor Dimitrov [BUL] d. Musetti 6-2 6-7(4) 6-3

14 – Vienna Grigor Dimitrov [BUL] d. Musetti 6-3 6-4

15 – Shanghai Masters (Q)Yu Hsiou Hsu [TPE] d. (17)Musetti 6-3 6-4

16 – Beijing (1)Carlos Alcaraz [ESP] d. Musetti 6-2 6-2

17 – Beijing Musetti d. Karen Khachanov [RUS] 6-3 1-6 6-2

Attualmente i riflessi nella classifica non ci sono perché anche l’anno scorso Lorenzo fece molta fatica sulla terra rossa sudamericana, ma è chiaro quel n.26 del mondo non si stia vedendo in campo e c’è bisogno di un’inversione di tendenza sotto tutti i punti di vista. Fermarsi e dare priorità alla nascita di suo figlio e poi riprendere? Decisioni personali che non competono a chi commenta, però c’è la constatazione di un tennista in difficoltà che non sta esprimendo quanto sa fare.

Un ragionamento simile si può fare anche per Lorenzo Sonego (n.49 ATP) che nelle ultime 21 partite ne ha vinte poco meno della metà (9) e la sensazione è che senza una carica agonistica speciale si faccia fatica a esprimere il miglior tennis. Il tecnico Gipo Arbino ha parlato anche di incroci un po’ sfortunati, viste le ultime partite giocate contro Carlos Alcaraz agli Australian Open e Grigor Dimitrov a Rotterdam, però il ko di ieri contro il russo Pavel Kotov a Doha ha una chiave di lettura differente.

Problemi di crescita ne sta avendo Matteo Arnaldi (n.41 ATP) che, dopo un 2023 di grande ascesa, sta pagando lo scotto della riconferma. Gli avversari lo conoscono maggiormente e lui fatica a essere continuo nella stessa partita, specialmente nell’esecuzione del servizio. Un colpo che, al pari del dritto, in questa primissima parte del 2024 lo sta un po’ tradendo ed è così che si giustificano le sconfitte a Delray Beach contro l’australiano Rinky Hijikata e a Los Cabos contro l’altro aussie Max Purcell.

In questo contesto, ci sono però giocatori come Flavio Cobolli (n.69 ATP) e Luciano Darderi (n.77 ATP) hanno messo in mostra buone cose, con l’italo-argentino che è andato a prendersi il suo primo titolo ATP in carriera a Cordoba (Argentina) e ha fatto irruzione nei primi 100, mentre il giocatore romano sta seguendo un percorso molto sensato di formazione, dopo il terzo turno raggiunto agli Australian Open, i quarti a Montpellier e a Delray Beach e l’essere entrato nel main draw a Los Cabos.