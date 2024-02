Tennis, gli italiani in campo nei tornei ATP e WTA della settimana fino al 3 marzo

Una nuova settimana ha inizio e il calendario tennistico prosegue. Cinque i tornei previsti tra circuito ATP e WTA. Gli uomini giocheranno a Dubai (Emirati Arabi Uniti), Acapulco (Messico) e Santiago (Cile), mentre le donne saranno a San Diego e Austin, negli Stati Uniti.

In casa Italia fari puntati su Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego che vanno a caccia di rivincite sul cemento saudita, dopo le tante/troppe sconfitte prima del tempo. In particolare, si spera vi sia una reazione del toscano, le cui qualità non sono in discussione, ma in un periodo non positivo dal punto di vista squisitamente sportivo, probabilmente anche un po’ condizionato dalle sue vicende personali (presto papà).

In Messico Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli saranno attesi da impegni molto difficili già dal primo turno: il ligure dovrà vedersela contro il n.10 del mondo, Taylor Fritz, mentre il romano, proveniente dalle qualificazioni, sfiderà il forte canadese Felix Auger-Aliassime.

Sulla terra rossa cilena, Luciano Darderi e Francesco Passaro, grazie a due wild card, fanno parte del tabellone e sarà interessante capire le loro prestazioni in un tabellone nel quale il padrone di casa, Nicola Jarry, è il riferimento. Darderi, vittorioso nel torneo di Cordoba, spera di avere la condizione fisica adeguata per fare strada, mentre tanti punti interrogativi sulla forma di Passaro. A chiudere il cerchio, Lucia Bronzetti sarà in Texas prepararsi al meglio in vista del Sunshine Double che prenderà il via la prossima settimana.

Di seguito il calendario e gli italiani al via:

CALENDARIO TENNIS SETTIMANALE

TORNEI ATP

26 febbraio-2 marzo – ATP500 Dubai

26 febbraio-2 marzo – ATP500 Acapulco

26 febbraio-3 marzo – ATP250 Santiago

TORNEI WTA

26 febbraio-3 marzo – WTA500 San Diego

26 febbraio-3 marzo – WTA250 Austin

ITALIANI IN CAMPO

TORNEI ATP

26 febbraio-2 marzo – ATP500 Dubai (Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego)

26 febbraio-2 marzo – ATP500 Acapulco (Matteo Arnaldi, Flavio Cobolli)

26 febbraio-3 marzo – ATP250 Santiago (Luciano Darderi, Francesco Passaro)

TORNEI WTA

26 febbraio-3 marzo – WTA500 San Diego (Nessuna italiana)

26 febbraio-3 marzo – WTA250 Austin (Lucia Bronzetti)