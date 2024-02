Cobolli-Auger Aliassime oggi in tv, ATP Acapulco 2024: dove vederla, orario, ordine di gioco, streaming

Domani, alle 04.00 italiane circa, Flavio Cobolli affronterà il canadese Felix Auger-Aliassime nel primo turno dell’ATP500 di Acapulco. Sul cemento centroamericano il 22enne romano ha conquistato l’accesso al tabellone principale, affrontando con successo le qualificazioni. Tuttavia, l’incrocio nel primo turno è molto impegnativo e complicato.

Auger-Aliassime sta cercando di riprendersi dopo un 2023 molto negativo, condito da infortuni e scarsa fiducia. Il suo tennis ben si adatta all’hard e in Messico potrebbe fare bene. Cobolli dovrà sciorinare una prestazione sopra il suo livello abituale per fare partita con il nativo di Montreal. In particolare per Flavio sarà molto importante avere un rendimento adeguato con il servizio.

Non ci sono precedenti tra i due e di conseguenza i due dovranno comprendere in campo quale strategia seguire. Il classe 2002 tricolore spera di far valere le sue qualità da grande incontrista, per provocare gli errori del suo rivale, dotato di una potenza da fondo superiore.

Il match tra Flavio Cobolli e il canadese Felix Auger-Aliassime, valido per il primo turno dell’ATP500 di Acapulco (Messico), sarà trasmesso in diretta televisiva da Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205); in streaming su SkyGo, NOW e su Tennis Tv.

COBOLLI-AUGER ALIASSIME ATP ACAPULCO 2024

Martedì 27 febbraio

GRANDSTAND – Inizio alle 01.00 italiane

J. Draper vs T. Paul (3)

E. Escobedo (WC) vs S. Ofner

F. Auger-Aliassime vs F. Cobolli (Q)

PROGRAMMA COBOLLI-AUGER ALIASSIME ATP ACAPULCO 2024: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (205)

Diretta streaming: SkyGo, NOW e Tennis Tv