Tallon Griekspoor avversario che evoca dolci ricordi per Sinner: i due precedenti, uno proprio a Rotterdam

Un anno dopo, è di nuovo Jannik Sinner contro Tallon Griekspoor in semifinale all’ATP 500 di Rotterdam. Questa sera l’azzurro incrocerà infatti nuovamente il padrone di casa olandese nel penultimo atto dell’ABN AMRO Open, dopo averlo sconfitto in due set per 7-5 7-6 nel loro primo scontro diretto ufficiale andato in scena il 18 febbraio 2023 proprio sul veloce indoor della località neerlandese.

Da allora, l’altoatesino e l’attuale n.29 del ranking ATP si sono incontrati in un’altra occasione ma l’esito del match è rimasto di fatto invariato. Sinner, spalle al muro dopo la beffarda sconfitta di Matteo Arnaldi con Botic Van de Zandschulp nel primo match del quarto di finale di Coppa Davis tra Italia e Paesi Bassi, ha infatti regolato Griekspoor a Malaga per 7-6 6-1 regalando alla squadra azzurra il punto del pareggio.

Sempre quel giorno (23 novembre 2023), successivamente, Jannik ha poi vinto in coppia con Lorenzo Sonego il doppio decisivo contro la coppia olandese formata da Wesley Koolhof e dallo stesso Griekspoor per 6-3 6-4, lanciando la volata trionfale verso la conquista di una storica Insalatiera d’Argento che mancava al Bel Paese dal 1976.