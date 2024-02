Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Rotterdam? Montepremi succulento, ma rispetto agli Australian Open…

Jannik Sinner si sta facendo largo nel torneo ATP 500 di Rotterdam ed è riuscito a qualificarsi alle semifinali. Il tennista italiano è tornato in campo con grande piglio dopo l’apoteosi agli Australian Open ed è riuscito a sconfiggere nell’ordine il padrone di casa Botic van de Zandschulp, il francese Gael Monfils e il canadese Milos Raonic. L’altoatesino tornerà in campo questa sera (ore 19.30) per affrontare l’altro idolo locale Tallon Griekspoor, in modo da meritarsi l’accesso all’atto conclusivo da disputare contro il vincente del confronto tra l’australiano Alex de Minaurt e il bulgaro Grigor Dimitrov.

Jannik Sinner è a una sola vittoria da diventare numero 3 al mondo: in caso di qualificazione alla finale, infatti, il sorpasso ai danni del russo Daniil Medvedev avrebbe comunque luogo lunedì 26 febbraio; in caso di trionfo a Rotterdam, però, i tempi si anticiperebbero e scalerebbe il gradino già lunedì 19 febbraio. L’attuale numero 4 del ranking ATP è il naturale favorito per alzare al cielo il trofeo sul cemento indoor della località olandese, ma non dovrà sottovalutare i prossimi avversari che cercheranno sempre la grande impresa contro il fresco Campione Slam.

Jannik Sinner sta ottenendo risultati estremamente rilevanti dal punto di vista agonistico e tecnico, ma le prestazioni fornite in terra olandese hanno un riscontro importante anche sotto il profilo economico. Quanti soldi sta guadagnando Jannik Sinner a Rotterdam? La qualificazione alle semifinali è stata premiata con 114.490 dollari statunitensi (circa 106.200 euro). L’accesso alla finale assicura un premio di 214.795 dollari statunitensi (circa 199.300 euro), mentre il vincitore del torneo farà festa con 399.215 dollari statunitensi (circa 370.450 euro). Non c’è paragone con gli Australian Open: il trionfo a Melbourne gli era valso 3,15 milioni di dollari australiani (circa 1,914 milioni di euro).

