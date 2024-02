Taekwondo, Italia: le convocate per il Torneo di Qualificazione Olimpica a Parigi 2024

Il taekwondo internazionale punta a completare il proprio quadro di qualificati e qualificate ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e per farlo, a marzo, il 9 e il 10, è pronto a vivere il European Qualification Tournament di Sofia.

Sui tatami bulgari, in due giorni, a sfidarsi saranno tutti gli atleti del “Vecchio Continente” che andranno a caccia del pass per la rassegna a Cinque Cerchi dell’estate successiva.

L’Italia, dal canto suo, avendo già qualificato Vito Dell’Aquila (-58 kg) e Simone Alessio (-80 kg), punta ad ingrandire il suo contingente guardando al comparto femminile della sua squadra.

A Sofia infatti saranno Ilenia Matonti e Natalia D’Angelo, rispettivamente nei -49 kg e nei -67 kg, a cercare la gloria di un pass per la kermesse transalpina. Lasciapassare olimpico che si otterrà in ogni singola categoria andando a prendersi l’accesso alla finalissima dei vari tabelloni: ciò vuol dire che in ogni categoria di peso saranno due i pass in palio. Di seguito il programma delle gare e i giorni di discesa sul tatami di Ilenia Matonti e Natalia D’Angelo.

Ecco il programma delle gare:

– 9 marzo: Elisabetta Ilenia Matonti competerà nella categoria fino a 49 kg.

– 10 marzo: Natalia D’Angelo gareggerà nella categoria fino a 67 kg.