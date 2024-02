Judo, 19 italiani iscritti al Grand Slam di Tashkent: Scutto, Bellandi, Lombardo e Parlati le punte della spedizione azzurra

Da venerdì 1 a domenica 3 marzo Tashkent ospiterà il terzo Grand Slam stagionale (e quarto evento complessivo, conteggiando anche il Grand Prix in Portogallo) del World Tour 2024 di judo. Si tratta di un appuntamento fondamentale per tanti atleti in corsa per la qualificazione olimpica, perché verranno messi in palio un massimo di 1000 punti (ai vincitori di ciascuna categoria) per i ranking a cinque cerchi.

Nella capitale uzbeka sono attesi oltre 500 judoka provenienti da 70 Paesi diversi, tra cui l’Italia. Al momento sono ben 19 gli azzurri iscritti al prossimo Grand Slam in calendario, con alcuni big del movimento nostrano che andranno a caccia del podio per scalare ulteriormente le classifiche ed essere tra le teste di serie in occasione del sorteggio olimpico.

In assenza di Odette Giuffrida, reduce dal secondo posto di Baku, saranno presenti infatti a Tashkent Assunta Scutto nei -48 kg, Alice Bellandi nei -78 kg, Manuel Lombardo nei -73 kg e Christian Parlati nei -90 kg. La delegazione italiana sarà completata da Micaela Sciacovelli (52), Kenya Perna (52), Flavia Favorini (63), Savita Russo (63), Irene Pedrotti (70), Giorgia Stangherlin (78), Erica Simonetti (+78) al femminile e Angelo Pantano (60), Andrea Carlino (60), Matteo Piras (66), Edoardo Mella (73), Giacomo Gamba (81), Gennaro Pirelli (100), Nicholas Mungai (100) e Kwadjo Anani (+100) in campo maschile.