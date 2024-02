Judo, i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Baku: 10 azzurri virtualmente qualificati a Parigi

Il Grand Slam di Baku è andato in archivio con due podi (entrambi secondi posti) per l’Italia, conquistati da Odette Giuffrida e Asya Tavano. Un bilancio tutto sommato positivo dunque per la spedizione tricolore in Azerbaigian, anche se diversi atleti in lotta per il pass olimpico sono usciti di scena presto nelle eliminatorie perdendo una buona chance per scalare il ranking.

Dopo l’ultimo aggiornamento delle classifiche, ad oggi il Bel Paese sarebbe virtualmente qualificato in 10 categorie di peso individuali e di conseguenza prenderebbe parte anche al Team Event olimpico. Ticket a cinque cerchi ormai quasi in tasca per Assunta Scutto nei 48 kg, Odette Giuffrida nei 52 kg, Veronica Toniolo nei 57 kg, Alice Bellandi nei 78 kg, Asya Tavano nei +78 kg e Christian Parlati nei 90 kg.

Posizione abbastanza favorevole anche per Manuel Lombardo nei 73 kg, mentre Antonio Esposito negli 81 kg ed il tandem composto da Matteo Piras ed Elios Manzi nei 66 kg dovranno macinare ancora tanti punti per resistere all’interno della zona qualificazione diretta fino alla scadenza del 23 giugno. In questo momento Gennaro Pirelli usufruirebbe del ripescaggio tramite quota continentale nei -100 kg, mentre resterebbero escluse le seguenti categorie: -63 e -70 kg femminili, -60 e +100 kg maschili.

Di seguito i ranking olimpici aggiornati dopo il Grand Slam di Baku 2024:

Uomini

-60 kg:

Migliori italiani: Andrea Carlino, 33° con 1363 punti; Angelo Pantano, 45° con 913 punti; Simone Aversa, 54° con 640 punti.

-66 kg:

-73 kg:

-81 kg:

-90 kg:

-100 kg:

+100 kg:

Migliori italiani: Kwadjo Anani, 55° con 599 punti; Lorenzo Agro Sylvain, 71° con 390 punti.

Donne

-48 kg:

-52 kg:

-57 kg:

-63 kg:

Migliori italiane: Flavia Favorini, 41ma con 942 punti; Agnese Zucco, 64ma con 464 punti; Savita Russo, 77ma con 323 punti.

-70 kg:

-78 kg:

+78 kg: