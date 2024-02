Taekwondo, Austrian Open 2024: Dell’Aquila e Alessio trionfano al debutto stagionale

Italia subito protagonista all’Austrian Open 2024, primo evento stagionale del circuito internazionale di taekwondo andato in scena nell’ultimo weekend all’Olympiahalle di Innsbruck. Il torneo di classificazione G1 ha visto il debutto ufficiale nell’anno olimpico delle due punte di diamante del movimento azzurro, Vito Dell’Aquila e Simone Alessio.

Il pugliese, campione olimpico in carica nei -58 kg, ha gareggiato per l’occasione nella categoria di peso superiore salendo comunque sul gradino più alto del podio nei -63 kg e cominciando bene il percorso di avvicinamento ai Giochi di Parigi 2024. Buona la prima in stagione anche per Alessio, oro iridato in carica nei -80 kg e subito in trionfo nella sua categoria a Innsbruck.

Ricordiamo che entrambi si sono già qualificati per le Olimpiadi parigine tramite ranking al termine della scorsa stagione, quindi possono programmare con maggiore serenità la tabella di marcia in vista della rassegna a cinque cerchi estiva. La selezione tricolore ha ben figurato nel G1 austriaco anche con altri atleti, collezionando quattro terzi posti con Elisa Bertagnin nei -46 kg, Giada Al Halwani nei -57 kg, Natalia D’Angelo nei -67 kg e Andrea Conti nei -54 kg.