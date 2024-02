Golf, quarto round cancellato. Wyndham Clark si aggiudica l’AT&T Pebble Beach Prom-Am 2024

Le pessime condizioni climatiche che interessano in queste ore alcune zone della California hanno costretto gli organizzatori dell’AT&T Pebble Beach Pro-Am dapprima a posticipare l’ultimo round al lunedì, poi a cancellarlo definitivamente. Per questo motivo il torneo del PGA Tour dal montepremi di 20 milioni di dollari viene assegnato a Wyndham Clark validando i punteggi ottenuti al termine delle prime tre tornate. L’americano intasca un corposo assegno da 3 milioni aggiudicandosi la kermesse con lo score complessivo di -17 (199 colpi).

Clark precede di una lunghezza lo svedese Ludvig Aberg e di due il francese Matthieu Pavon. In quarta posizione con il punteggio di -14 troviamo il belga Thomas Detry e lo statunitense Wyndham Clark. Sesti a -13 l’australiano Jason Day e gli americani Tom Hoge, Justin Thomas e Scottie Scheffler. Chiude la top ten con il punteggio di -12 il sesto golfista made in USA tra i primi 10 classificati, ovvero Sam Burns. Classifica che risultava cortissima dopo le prime 54 buche con oltre 20 partecipanti racchiusi in 9 colpi.

Per Clark, trentenne di Denver (Colorado, Stati Uniti), il successo colto in California è il terzo della carriera da professionista. L’AT&T Pebble Beach Pro-Am 2024 segue infatti il Wells Fargo Championship 2023 e gli US Open 2023. Prima di sbloccarsi nella passata stagione il golfista americano si era fermato ad un passo dal successo nel Bermuda Championship 2020, quando si lasciò beffare alle buche di playoff dal connazionale Brian Gay.

Il tentativo degli organizzatori di spostare il round decisivo al lunedì non è bastato. La pioggia, ma soprattutto il forte vento per cui le autorità locali hanno diramato l’allerta, non hanno concesso margini neppure per quest’oggi, costringendo i vertici del PGA ad abbandonare qualsivoglia velleità di completare i quattro canonici round. Nel prossimo fine settimana spazio al WM Phoneix Open (montepremi 3,6 milioni di dollari).

Foto: LaPresse