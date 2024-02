Tabellone WTA Cluj-Napoca 2024: Cocciaretto ed Errani al via in Romania

Sorteggiato poche ore fa il tabellone principale al torneo WTA 250 di Cluj-Napoca, altrimenti noto come il Transylvania Open. Nato nel 2021, questo torneo ha già una storia importante: finale Kontaveit-Halep in quella stagione e, l’anno dopo, approdo all’ultimo atto di Jasmine Paolini. Difende il titolo la tedesca Tamara Korpatsch.

Sono due le azzurre che si presentano al via di questo evento, depotenziato dalle nuove, e quantomeno discutibili, regole sui 250 imposte dall’associazione professionistica femminile. In particolare, Elisabetta Cocciaretto si trova con una potenziale fortuna dalla propria parte: ha, infatti, solo qualificate nel proprio spicchio verso un potenziale confronto con la campionessa 2022, la russa Anna Blinkova.

Anche Sara Errani, però, non si può di sicuro dire insoddisfatta. L’avversaria, l’americana Caty McNally, è sostanzialmente una promessa finora mai esplosa alle spalle di Coco Gauff. Inoltre, i precedenti sono favorevoli in quota 2-0. Per finire, non è neanche impossibile l’attuale versione della tedesca Tatjana Maria e, per i nomi ai quarti, nessuno è al momento impossibile, soprattutto per i momenti di forma delle considerate.

Nella parte alta del tabellone si è verificata una situazione particolare: a seguito del forfait della francese Clara Burel a tabellone già compilato, a causa di un problema addominale, il suo posto è stato preso dall’argentina Nadia Podoroska, ora numero 9 del seeding. Capitolo qualificazioni: l’Italia fa segnare due volte un 6-0 6-0. Uno lo porta a casa Lucrezia Stefanini sull’ucraina Nadiya Kolb, l’altro lo subisce Nuria Brancaccio dalla russa Erika Andreeva (la sorella della più nota Mirra).

TABELLONE WTA 250 CLUJ-NAPOCA

Rus (NED) [1]-Minnen (BEL)

Qualificata-Wickmayer (BEL)

Todoni (ROU) [WC]-Qualificata

Parks (USA)-Bogdan (ROU) [8]

Podoroska (ARG) [9]-Tauson (DEN)

Bulgaru (ROU) [WC]-Cristian (ROU)

Sevastova (LAT)-Mitu (ROU) [WC]

Korpatsch (GER)-Avanesyan [6]

Cocciaretto (ITA) [5]-Qualificata

Qualificata-Qualificata

Siegemund (GER)-Parrizas Diaz (ESP)

Qualificata-Blinkova [3]

Tomova (BUL) [7]-Osorio (COL)

Pliskova (CZE)-Qualificata

Errani (ITA)-McNally (USA)

Bai (CHN)-Maria (GER) [2]