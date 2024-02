Jasmine Paolini ora può sognare le Finals? Sesto posto nella classifica WTA Race!

Jasmine Paolini ha concluso una settimana eccezionale a Dubai: una vittoria splendida quella della giocatrice toscana nel “1000” degli Emirati Arabi Uniti, battendo avversarie straordinarie sulla sua strada, come Beatriz Haddad Maia, Leylah Fernandez, Maria Sakkari e Anna Kalinskaya che era in forma smagliante.

Un successo che permette all’allieva di Renzo Furlan di diventare la terza italiana di sempre a vincere un “1000” e soprattutto di salire tantissimo nel ranking WTA: da domani sarà infatti la numero 14 del mondo, mentre la race può regalare davvero sogni di gloria per la giocatrice di Castelnuovo Garfagnana.

Paolini nella classifica del 2024 è infatti al sesto posto con 1287 punti, in piena zona qualificazione per le WTA Finals. L’azzurra ha superato tenniste come Gauff, la stessa Kalinskaya, Yastremska e Pavlyuchenkova, tutte autrici di un grande inizio di stagione. Chiaramente parlare di Finals è ancora difficile, ma il livello che sta offrendo la 28enne toscana è straordinario e autorizza a sogni di gloria: sarà comunque difficile confermare sia il ranking WTA che questo tipo di classifica, la stagione è lunghissima e le insidie saranno tante.

CLASSIFICA WTA RACE PAOLINI

1 Aryna Sabalenka 25 BLR 2335

2 Elena Rybakina 24 KAZ 2043

3 Iga Świątek 22 POL 2020

4 Qinwen Zheng 21 CHN 1710

5 Jeļena Ostapenko 26 LAT 1478

6 Jasmine Paolini 28 ITA 1287

7 Coco Gauff 19 USA 1255

8 Anna Kalinskaya 25 RUS 1237