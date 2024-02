Surf, vittorie di Barron Mamiya e di Caitlin Simmers nel Lexus Pipe Pro. 5° Leonardo Fioravanti

Andato in archivio il primo appuntamento del massimo circuito internazionale del surf. Il Lexus Pipe Pro, di scena a Oahu (Hawaii), ha eletto re e regina della tavola per questo round del Championship Tour. I vincitori questa tappa d’esordio sono stati Barron Mamiya e Caitlin Simmers.

Il 24enne di Haleiwa ha saputo interpretare alla grande le onde di casa e nel suo incedere sono stati sconfitti il portoghese Morais, il sudafricano Smith e il giapponese O’Leary, prima della grande sfida finale contro J.J. Florence. Duello tutto hawaiana che ha sorriso di pochi centesimi di punto a Mamiya, capace di regalarsi l’affermazione con 16.00 rispetto ai 15.33 del suo rivale, frutto di una seconda onda da Perfect Ten. Seconda vittoria in carriera nel massimo circuito, ricordando il primo sigillo del 2022 all’Hurley Pro Sunset Beach.

Buone notizie sono arrivate da Leonardo Fioravanti. Il surfista italiano si è classificato al quinto posto in questo esordio stagionale, spingendosi fino ai quarti di finale dove è stato Florence a fermarlo:10.33 lo score nel confronto per Leo, al cospetto dell’hawaiano che ha raggiunto 13.67. Un percorso, comunque, positivo: vittorioso nell’opening round nella stessa heat con Morais e l’australiano Liam O’Brien e a segno contro lo statunitense Matson e il sudafricano McGillivray.

Tra le donne c’è stata la vittoria dell’americana Simmers, impostasi in un duello molto serrato nella Finale contro l’australiana Molly Picklum. Per Caitlin è la terza affermazione in carriera nel Tour, ricordando i successi dell’anno scorso nel MEO Rip Curl Portugal Pro e nel VIVO Rio Pro.