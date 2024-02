Superbike, Mondiale 2024: tutti i piloti italiani. Curiosità per Iannone e Bulega, Bassani e Locatelli con grandi ambizioni

La stagione dei motori è alle porte: se l’inizio di marzo segnerà l’inizio della Formula 1 e, successivamente, della MotoGP, la Superbike anticipa i tempi e apre i battenti con il Gran Premio dell’Australia dal 23 al 25 febbraio sulla storica pista di Phillip Island, nei pressi di Melbourne.

Ci sarà tanta attesa per diversi piloti italiani: su tutti l’attenzione sarà catalizzata su Andrea Iannone che sarà in sella di una derivata della Ducati del team GoEleven. Si tratta del ritorno da una lunga squalifica di quattro anni per aver violato un controllo antidoping nel 2019 dopo il GP della Malesia. Iannone riparte proprio dalla Ducati e da ottime sensazioni raccolte nei test a Jerez e Portimao.

Grande attesa anche per Nicolò Bulega che ha impressionato nei test pre-stagionali con il team Aruba.it Racing Ducati. Nei due giorni di test a Jerez e in una delle due giornate a Portimao è stato il pilota più veloce in pista, perfettamente a suo agio in sella alla Ducati Panigale V4R. La condizione sembra già ottima e potrebbe entrare nel mazzo delle sorprese del Mondiale.

Ci sarà poi Axel Bassani, che eredita una sella pesante come quella di Jonathan Rea, sei volte campione del mondo. Il veneto deve abituarsi alla nuova guida della Kawasaki dopo anni in Ducati. Andrea Locatelli affiancherà proprio Rea in Yamaha, mentre Danilo Petrucci proverà a confermare le buone sensazioni raccolte nella scorsa stagione, in cui è cresciuto gara dopo gara. Infine, Michael Ruben Rinaldi raccoglie il posto in Motocorsa lasciato da Bassani

I PILOTI ITALIANI NEL MONDIALE SUPERBIKE 2024

Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team)

Nicolò Bulega (Aruba.it Racing Ducati)

Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing)

Andrea Iannone (Team GoEleven)

Axel Bassani (Kawasaki Racing Team)

Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha)