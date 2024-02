Omloop Het Nieuwsblad 2024: programma, orari, tv, streaming

La stagione ciclistica entra nel vivo e le Classiche del Nord di aprile si avvicinano: come di consueto si comincia a correre in Belgio già a fine febbraio con l’appuntamento prestigioso e storico della Omloop Het Nieuwsblad, giunta alla 79a edizione e che andrà in scena nella giornata di sabato 24 febbraio.

Sarà la classica corsa dura, lunga ben 202,2 km da Gent a Ninove con una seconda parte particolarmente intensa fra tratti in sterrato e muri. In particolare potrebbe essere decisivo nel finale di corsa l’accoppiata con il Muur-Kapelmuur e il Borsberg. I tratti di sterrato ammonteranno addirittura a undici.

Ci sarà una startlist di notevole fattura: su tutti parteciperà Wout Van Aert che questa corsa l’ha già vinta nel 2022. Tra i padroni di casa ci sarà anche il giovane Arnaud De Lie che lo scorso anno si manifestò agli occhi del grande ciclismo con un secondo posto. Team Visma che potrà contare anche sul vincitore uscente Dylan Van Baarle, ma ci saranno altri big come Tom Pidcock, Julian Alaphilippe e Matej Mohoric.

Guarda la Omloop Het Nieuwsblad 2024 su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese.

Di seguito il programma dell’edizione 2024 della Omloop Het Nieuwsblad al maschile, con orari di partenza e di arrivo, come vederlo in tv e streaming.

PROGRAMMA OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2024

Sabato 24 febbraio

Orario di partenza: 11.00

Orario di arrivo stimato: 15.51

OMLOOP HET NIEUWSBLAD 2024: COME SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (canale 211 di Sky) dalle 13.30

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, DAZN, Sky Go, NOW dalle 13.30