Super Italia nella prima manche a Soldeu: Marta Bassino rinasce ed è in testa davanti a Brignone!

Splende l’azzurro nella prima manche del gigante di Soldeu. Marta Bassino comanda la classifica davanti a Federica Brignone per quella che è un’eccezionale doppietta italiana a metà gara. Un gigante con partenza abbassata a causa dei problemi di neve nella parte alta e che è diventato quasi uno sprint (poco più di un minuto), ma le due italiane sono state bravissime a sfruttare i primi pettorali (1 e 3)

Sono solo tre i centesimi che dividono le due italiane, ma la lotta comunque per la vittoria è apertissima, visto che le prime dieci sono racchiuse in sei decimi. Terzo posto per la neozelandese Alice Robinson, staccata di 11 centesimi dalla piemontese. Quarta piazza, per la norvegese Thea Louise Stjernesund con un ritardo di 19 centesimi davanti alla croata Zrinka Ljutic (+0.37), all’americana A.J Hurt (+0.42), bravissime a inserirsi con il pettorale 14 e 18) e alla connazionale Ragnhild Mowinckel (+0.50).

Ottava Sara Hector (+0.54), ma la svedese era in corsa per portarsi anche in testa prima di un clamoroso errore nella parte finale, dove si è quasi fermata. La leadership di Bassino è stata messa in grande pericolo anche dalla francese Clara Direz, che stava volando nella prima manche, prima di sbagliare ed uscire dal tracciato quando aveva quasi 4 decimi di vantaggio sulla piemontese.

Solamente nona la più attesa di oggi, Lara Gut-Behrami (+0.61). La svizzera non ha proprio trovato il feeling con la pista, ma comunque resta in una posizione di rimonta nella seconda manche. Completa la Top-10 l’austriaca Julia Scheib (+0.64).

Qualificata per la seconda manche anche Elisa Platino (+1.40), ventitreesima al traguardo. Fuori dalle trenta, invece, Roberta Melesi (+2.75), Ilaria Ghisalberti (+2.86) e Ambra Pomarè (+3.60). Sono uscite Asja Zenere e Lara Della Mea, con particolari rimpianti per quest’ultima che stava disputando una buonissima prima manche.