Speed skating, Mondiali Junior 2024: assegnati i titoli su 500 e 1500 ad Hachinohe City

Si sono aperti alla YS Arena Hachinohe di Hachinohe City (Giappone), i Mondiali Junior 2024 di speed skating, che prevedono sia gare sulle singole distanze che la graduatoria allround, oltre a mass start, team pursuit e team sprint. Nella prima giornata spazio a 500 e 1500 metri ed alle semifinali delle gare con partenza di massa.

SINGOLE DISTANZE FEMMINILI

Nei 500 metri si impone la neerlandese Angel Daleman in 39.12, andando a precedere la sudcoreana Huidan Jung, seconda a 0.43, e la nipponica Hana Noake, terzo a 0.68. In casa Italia è 11ma Giorgia Aiello a 1.35, mentre si classifica 13ma Maybritt Vigl a 1.42, infine termina 40ma Emily Tormen a 3.47. Nei 1500 metri si ripete la neerlandese Angel Daleman in 1:58.72, questa volta davanti alla nipponica Emika Miyagawa, seconda a 1.89, ed all’altra neerlandese Meike Veen, terza a 2.12. Tutte al primato personale le tre azzurrine in gara: 13ma Giorgia Aiello a 4.95, 18ma Maybritt Vigl a 6.22, 23ma Emily Tormen a 8.26.

ALLROUND FEMMINILE

In virtù di questi risultati guida ovviamente la neerlandese Angel Daleman con 78.693, davanti alla nipponica Hana Noake, seconda con 80.100, ed alla neerlandese Meike Veen, terza a quota 80.420. Settimo posto per Giorgia Aiello con 81.693, decima piazza per Maybritt Vigl con 82.186, 23ma posizione per Emily Tormen a quota 84.916.

SINGOLE DISTANZE MASCHILI

Nei 500 metri arriva il successo del sudcoreano Kyungmin Koo in 35.55, che precede i nipponici Yuta Hirose, secondo a 0.02, ed Issa Gunji, terzo a 0.10. In casa Italia arriva il personale sia per Manuel Ghiotto, 29° a 2.31, sia per Manuel De Carli, 34° a 2.55. Nei 1500 metri vittoria del norvegese Didrik Eng Strand in 1:48.06, davanti al tedesco Finn Sonnekalb, secondo a 0.12, ed al polacco Szymon Wojtakowski, terzo a 0.78. Anche in questo caso record personale sia per Manuel Ghiotto, ottavo a 1.51, sia per Manuel De Carli, 32° a 6.08.

ALLROUND MASCHILE

Dopo le prime due delle quattro gare previste è in testa il polacco Szymon Wojtakowski con 72.330, davanti al tedesco Finn Sonnekalb, secondo con 72.610, ed al norvegese Didrik Eng Strand, terzo a quota 72.910. In casa Italia 12° posto per Manuel Ghiotto con 74.383 e 22ma posizione per Manuel De Carli a quota 76.146.

SEMIFINALI MASS START

Nella gara femminile accedono alla finale sia Emily Tormen, quinta nella prima semifinale, sia Maybritt Vigl, quarta nella seconda, mentre nella competizione maschile centra l’ultimo atto di domenica soltanto Manuel Ghiotto, quarto nella prima semifinale, mentre non ce la fa Manuel De Carli, 13° nella seconda.