Slittino, tutti gli italiani avanzano alle gare del weekend dopo la Nations Cup di Oberhof

Avanzano tutti i portacolori azzurri dopo la tappa di Nations Cup di Oberhof (Germania) che precede il sesto e quartultimo appuntamento della Coppa del Mondo di slittino 2023-2024. Sul budello teutonico (sul quale si correrà anche nel corso del prossimo weekend) nella prova maschile il miglior tempo lo ha fissato il lettone Gints Berzin in 43.388.

Per l’atleta baltico 3 decimi esatti di vantaggio sullo slovacco Jozef Ninis e 344 millesimi sull’ucraino Anton Dukach. Quarto il suo connazionale Andriy Mandziy a 383 millesimi, mentre è quinto il nostro Alex Gufler a 475, comodamente qualificato alla gara del weekend.

Nella prova femminile un altro successo lettone. Miglior tempo, infatti, di Sigita Berzina in 42.514 con ben 317 millesimi di vantaggio su Nina Zoeggeler mentre al terzo posto troviamo la canadese Trinity Ellis a 528. Quarta posizione per un’altra italiana, Verena Hofer, a 607 millesimi, mentre è quinta la polacca Klaudia Domaradzka a 654.

Nel doppio maschile, invece, miglior tempo per gli statunitensi Di Gregorio-Hollander in 42.276 con 76 millesimi di vantaggio sui lettoni Sevics-Milkelvics-Krasts e 240 sui tedeschi Ewald-Jannusch. Non erano al via equipaggi italiani.