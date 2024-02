Speed skating, Manuel Ghiotto quinto nei 5000 metri dei Mondiali junior ad Hachinohe

Calato il sipario sulla seconda giornata di gare dei Mondiali junior di speed skating 2024. Sull’anello di ghiaccio di Hachinohe (Giappone), la rassegna iridata giovanile ha visto tra i protagonisti Manuel Ghiotto, fratellino di Davide, che sta cercando di farsi largo anch’egli nel pattinaggio di velocità pista lunga.

Nei 5000 metri Manuel ha concluso al quinto posto, realizzando il proprio personale di 6:32.89, mancando il podio di cinque secondi. Nella medesima distanza, Manuel De Carli ha terminato più indietro, al 19° posto, siglando però sempre il suo nuovo limite personale (6:51.06). Una prestazione che va in continuità con quanto ottenuto nei 1000 metri dove Ghiotto si è classificato 21° (1:13.33 personale) e De Carli 32° (1:14.51 personale).

Sul versante femminile, il miglior piazzamento del day-2 è arrivato dai 1000 metri dove Maybritt Vigl ha terminato la sua prova in settima posizione con il crono di 1:20.17. L’atleta altoatesina ha replicato quanto fatto dai compagni di squadra in fatto di personal best nei 3000 metri, visto il tempo di 4:31.87 (23°).

Miglioramenti cronometrici nei 3000 metri femminili sono arrivati anche da Emily Tormen, con la veneta che in 4:20.98 si è classificata ottava, mentre nei 1000 metri ha concluso 24ma con il personale di 1:22.28. A chiudere il cerchio, Giorgia Aiello è stata la miglior rappresentante del Bel Paese nel chilometro, visto l’11° posto in 1:20.54.