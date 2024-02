Speed skating, Irene Schouten è oro nella Mass Start femminile dei Mondiali. 5ª Peveri e 6ª Lorenzato

Emozioni non sono mancate nella Mass Start femminile dei Mondiali 2024 di speed skating a Calgary (Canada). Sull’anello di ghiaccio dell’Olympic Oval, l’olandese Irene Schouten, campionessa olimpica in carica, ha fatto vedere le sue straordinarie qualità. Schouten, infatti, è riuscita a imporsi nel classico sprint finale, nonostante una caduta nelle prime battute.

Un inconveniente che però la forte neerlandese ha minimizzato, forte anche del fatto che nelle prime fasi le altre si siano un po’ guardate. Ci ha pensato Laura Lorenzato a provare un’azione in solitaria, per far saltare il banco. Coraggiosa l’azzurra, ma poi nella tornata finale la luce si è spenta e la conclusione è stata per lei un sesto posto (8:44.23), comunque onorevole.

Laura Peveri ha giustamente atteso lo sprint finale per provare a giocarsi le sue carte e la giovane azzurra, presente in questa prova in sostituzione dell’assente Francesca Lollobrigida, ha ottenuto il quinto posto (8:24.37). Alle spalle dell’imperiosa Schouten si sono classificate le altre favorite della vigilia: la canadese Ivanie Blondin (8:23.81) e l’altra olandese Marijke Groenewoud (8:24.01).