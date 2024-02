Sollevamento pesi, poker europeo nei -55 kg per il bulgaro Angel Rusev

La seconda giornata dei Campionati Europei 2024 di sollevamento pesi, in corso di svolgimento sulla pedana di Sofia (Bulgaria), si è aperta con lo svolgimento del gruppo A della categoria di peso non olimpica -55 kg maschile. Italia assente in questa specifica competizione, mentre nel corso del pomeriggio sarà impegnata la giovanissima Celine Delia.

Primo titolo di questa rassegna continentale per la Bulgaria, che festeggia lo splendido oro di un Angel Rusev capace di confermarsi sul tetto d’Europa nei -55 kg per la quarta edizione consecutiva dopo i sigilli di Mosca 2021, Tirana 2022 e Yerevan 2023. Il 22enne bulgaro si è imposto quest’oggi con 244 kg di totale, aggiudicandosi anche l’oro di slancio con 135 kg in prima prova ed il bronzo di strappo con 109 kg.

Argento al georgiano Ramini Shamilishvili con 241 kg complessivi, conquistando inoltre l’argento di strappo con 111 kg (solo 4° invece nello slancio con 130 kg). Podio europeo completato in terza posizione dal giovane bulgaro Dzhan Zarkov con 235 kg di totale, frutto di uno snatch di 102 kg e soprattutto di un clean and jerk da 133 kg (argento di specialità). Da segnalare infine la vittoria nell’esercizio di strappo del turco Muammer Sahin con 112 kg ed il bronzo di slancio ottenuto dallo spagnolo Josuè Brachi Garcia con 131 kg.