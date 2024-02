Snowboard, Roland Fischnaller dopo il 50° podio: “Mi rende orgoglioso, è un periodo difficile della mia vita”

Un irriducibile Roland Fischnaller ha conquistato la seconda posizione nel PGS in occasione di gara-1, valida per la sesta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024, rassegna in scena sulle nevi di Krynica (Polonia).

Una gara di grande carattere per il veterano della Nazionale azzurra, il quale ha ceduto il passo nella big final all’austriaco Adnreas Prommegger, abile a prendere il largo nella seconda parte del tracciato. Una giornata comunque importante per il nativo di Bressanone che, con il risultato odierno, ha raggiunto i cinquanta podi in carriera.

Proprio su quest’ultimo aspetto si è concentrato l’azzurro in fase di commento: “Il cinquantesimo podio della carriera mi rende orgoglioso – ha detto Roland ai canali federali -. E’ un periodo difficile della mia vita, volevo solamente sentire bene la tavola, che mi è stata prestata dal mio compagno di squadra Gabriel Messner. Avevo belle lamine e buon feeling sulla neve, è il primo podio in Polonia, fa caldo anche qui, ma abbiamo centrato comunque l’obiettivo”.

Ricordiamo che domani, domenica 25 febbraio, si disputerà sempre a Krynica gara-2. L’inizio della fase finale è fissato alle ore 13:00.