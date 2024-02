Snowboard: Corea del Sud e Giappone svettano nelle prove di halfpipe a Gangwon 2024

Corea del Sud e Giappone si impongono nelle competizioni di snowboard, specialità halfpipe, nell’ultimo giorno di competizioni delle Olimpiadi Invernali Giovanili di Gangwon 2024.

Nella prova maschile a spuntarla è stato infatti il padrone di casa Chaeun Lee, artefice di due run d’alto profilo in cui è salito in cattedra in particolare modo nella seconda, dove è riuscito a toccare quota 88.50. Secondo posto invece per lo statunitense Alessandro Barbieri che, al terzo tentativo, ha raggiunto 84.75. Bene poi il giapponese Ryusei Yamada, sul gradino più basso del podio con 83.00, score raggiunto nella seconda uscita.

In campo femminile grande doppietta giapponese grazie a Rise Kudo, atleta che ha ottenuto il punteggio più alto del lotto approfittando di 90.75 trovati nel run inaugurale. Alto livello anche per la connazionale Sara Shimzu, la quale ha raccolto 84.50 posizionandosi davanti all’elvetica Lura Wick, terza con 78.00. In questa gara non erano presenti italiani.

Foto: Shutterstock