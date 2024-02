Slittino, uno-due austriaco nel doppio di Altenberg, splendido podio per Rieder/Kainzwaldner

Gatt/Schoepf si sono aggiudicati la tappa di Altenberg (Germania) valevole per la Coppa del Mondo di slittino doppio maschile 2023-2024, ma devono ringraziare il duo Wendl/Arlt. Sul budello teutonico, infatti, i padroni di casa (al comando a metà gara) sbagliano nettamente nella seconda discesa e consegnano la vittoria agli austriaci, che aprono una doppietta assieme a Steu/Kindl. Ottima prestazione anche per gli azzurri con Rieder/Kainzwaldner che centrano uno splendido podio, mentre Nagler/Malleier chiudono in un brillante quinto posto.

A questo punto la classifica generale vede al comando Steu/Kindl con 486 punti contro i 410 di Bots/Plume e i 405 di Wendl/Arlt, quarti Gatt/Schoepf con 389, quinti Orlamuender/Gubitz con 348, sesti Rieder/Kainzwaldner con 296 quindi Nagler/Malleier con 290.

Il successo ad Altenberg, quindi, è andato agli austriaci Gatt/Schoepf (42.531 e 42.460) con il tempo complessivo di 1:24.991 e appena 8 millesimi di margine sui connazionali Steu/Kindl (42.539 e 42.460) mentre centrano uno splendido podio i nostri Emanuel Rieder e Simon Kainzwaldner (42.646 e 42.470) ad appena 125 millesimi.

Quarti i lettoni Bots/Plume (42.772 e 42.354) a 135, quinti Ivan Nagler e Fabian Malleier (42.879 e 42.458) a 346, mentre chiudono al sesto posto gli statunitensi Kellogg/Ike (42.672 e 42.690) a 371. Settima posizione per i tedeschi Orlamuender/Gubitz (42.763 e 42.613) a 385 millesimi, ottava per i polacchi Chmielewski/Kowalewski (42.862 e 42.625) a 496, nona per i tedeschi Jaeger/Steudte (42.851 e 42.670) a 530, mentre completano la top10 gli austriaci Mueller/Frauscher (42.875 e 42.651) a 535.

Si fermano in 13a posizione i nostri Ludwig Rieder e Lukas Gufler (42.973 e 42.876) a 858 millesimi, mentre Wendl/Arlt (42.493 e 43.564) crollano in 16a posizione (42.493 e 43.564) a 1.066.