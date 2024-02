Combinata nordica, meraviglioso Riiber! Triple dominato, sette vittore consecutive e Coppa del Mondo ipotecata. 15° Costa

Tre a zero, game set and match. No, non è una partita di tennis, ma il punteggio finale del Triple di Seefeld (Austria) tra Jarl Magnus Riiber e il resto del mondo. Il fenomenale norvegese si impone in tutti e tre i giorni di uno dei weekend più attesi dell’anno, supera diversi record e ipoteca il successo nella classifica generale di Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica maschile (oggi assegnati punti raddoppiati).

Il fuoriclasse norvegese conquista così il 68° successo individuale della carriera nel circuito maggiore (il numero undici dell’inverno), migliorando inoltre il suo record di 19 podi consecutivi, arrivato con oggi a 20, in gare di primo livello (pareggiato a quota 18 quello relativo alla sola Coppa del Mondo).

Ma finalmente, dopo essersi già arenato a quota 6 in più di un’occasione, eguaglia il primato assoluto di 7 affermazioni di fila (firmato dal finlandese Hannu Manninen nel 2006), che ora può superare settimana prossima. Continua a riscrivere il libro della storia della disciplina Riiber, che anche oggi lascia le briciole agli avversari.

Il segmento di salto è stato cancellato, e per i 12,5 km di fondo, la frazione più lunga della stagione, si sono usati i risultati del PCR di giovedì. Riiber è partito con un vantaggio di di 18″ e 40″ sugli austriaci Johannes Lamparter e Stefan Rettenegger, mentre da dietro facevano paura i connazionali Joergen Graabak e Jens Luraas Oftebro, che avevano rispettivamente 1’11” e 1’37” da recuperare sulla testa della gara. Riiber si è dimostrato ancora una volta il combinatista più forte in circolazione, forse il migliore di sempre, e mai nessuno è andato sotto i 20″ dal norvegese, che ha controllato magistralmente i 12500 metri.

In seconda posizione al traguardo, a rifinire la doppietta norvegese, c’è Graabak (+23″), mentre completa la top-3 odierna l’austriaco Stefan Rettenegger a 38″, che ha provato fino all’ultimo a tenere testa alla rimonta dello scandinavo. Ai piedi del podio finisce Johannes Lamparter (+1’11”), a conferma di un gennaio in sofferenza sugli sci stretti per il dominatore del Treble dello scorso anno. Scalano parecchie posizioni sia Oftebro, quinto a 1’36” e partito con il pettorale 14, sia il tedesco Vinzenz Geiger. sesto con un distacco di 1’42” e capace di scavalcare ben 15 combinatisti sugli sci stretti.

Il migliore degli azzurri è Samuel Costa, che ottiene un’ottima top-15 chiudendo proprio in 15esima posizione, con un ritardo di 2’37” dall’inarrivabile Riiber. Buona la prova anche di Aaron Kostner, 22° al traguardo a 2’58” dalla testa. Non ha finito invece la sua fatica Iacopo Bortolas, mentre non è nemmeno partito Raffaele Buzzi. Con la combinata nordica appuntamento al prossimo fine settimana per la tappa estone di Otepaa.