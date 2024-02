Skicross, Mobaerg e Thompson vincono a Bakuriani. Deromedis fuori ai quarti, lotta serrata per la Coppa del Mondo

A Bakuriani (Georgia) è andata in scena l’undicesima tappa della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle. Lo svedese David Mobaerg ha vinto in maniera perentoria: dopo aver firmato il miglior tempo in qualifica, lo scandinavo ha giganteggiato nei vari turni a eliminazione diretta e in finale ha dominato in lungo e in largo, precedendo sulla linea del traguardo il tedesco Florian Wilmsmann, lo svizzero Alex Fiva e il fratello Erik, conquistando il suo primo successo stagionale.

La lotta per la conquista della Sfera di Cristallo si fa sempre più intensa: grazie al terzo posto odierno, Fiva si è issato al secondo posto e si è portato a 21 punti di distacco dal canadese Reece Howden, mentre Wilmsmann è terzo a -63 e il canadese Jared Schmidt è a -80.

Sabato purtroppo poco felice per i colori azzurri. Quattro italiani si erano qualificati per la fase a eliminazione diretta, ma già gli ottavi si erano rivelati infausti per tre di loro: Federico Tomasoni e Yanick Gunsch erano stati eliminati nel turno vinto da Simone Deromedis davanti allo svizzero Ryan Regez, mentre Dominik Zuech aveva chiuso alle spalle dei francesi Melvin e Terence Tchiknavorian. Simone Deromedis, Campione del Mondo e vincitore un paio di settimane fa a St. Moritz, non ha poi concluso il quarto di finale.

Sul fronte femminile, invece, trionfo della canadese Marielle Thompson davanti alla connazionale Brittany Phelan e alla francese Marielle Berger-Sabbatel. Proprio grazie a questa vittoria, Marielle Thompson si è issata al comando della classifica generale, dove ora può fare affidamento su 62 punti di vantaggio nei confronti di Berger Sabbatel e 73 su Schmidt. Domani (domenica 11 febbraio) andrà in scena la seconda gara a Bakuriani, la Coppa del Mondo tornerà poi nel week end del 24-25 febbraio a Reiteralm (Austria).