Jannik Sinner sorpassa Medevedev ed è 3° nel ranking ATP! Ora è caccia ad Alcaraz…

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur in due set. Il tennista italiano ha proseguito la propria cavalcata e ha toccato quota quindici successi consecutivi: tre in Coppa Davis, sette agli Australian Open, cinque sul cemento indoor olandese. Il fuoriclasse altoatesino sta vivendo un momento davvero memorabile e dopo l’apoteosi di Melbourne non conosce più limiti, mettendo in bacheca il dodicesimo trofeo della propria carriera.

Grazie al sigillo odierno, Jannik Sinner ha sorpassato il russo Daniil Medvedev nel ranking ATP e si è issato al terzo posto della graduatoria internazionale. Il 22enna ha scalato un altro gradino nella rincorsa verso il numero 1 del mondo. L’azzurro vanta all’attivo 8.270 punti, mentre Medvedev è fermo a quota 8.265 e settimana prossima ne perderà altri 250 visto che non difenderà il titolo a Doha.

Jannik Sinner si è lanciato all’inseguimento dello spagnolo Carlos Alcaraz, che dopo l’eliminazione nella semifinale del torneo ATP 250 di Buenos Aires occupa la seconda piazza con 9.105 punti. Il nostro portacolori si è così portato a 835 lunghezze di distacco dal talentuoso iberico e ora incomincia la rincorsa. Saranno molto importanti i risultati che si otteranno a marzo nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami, prima dell’inizio della stagione sulla terra rossa.

La prossima settimana il vincitore degli Australian Open si riposerà, mentre l’iberico sarà il favorito nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove dovrà difendere i 300 punti della finale persa lo scorso anno. Al Sunshine Double l’iberico sarà chiamato a difendere cambiali più pesanti rispetto a quelle di Jannik Sinner: 1360 punti (1000 +360) contro 960 (360 + 600). Sul cemento statunitense ci si potrebbe già seriamente avvicinare allo spagnolo e poi ci si giocherà tanto durante la primavera sul mattone tritato.