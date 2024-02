Calendario Coppa del Mondo short track Gdansk 2024: programma, orari, tv, streaming

Il sesto ed ultimo appuntamento per la Coppa del Mondo di short track si disputerà questo fine settimana a Gdansk in Polonia. L’Italia cerca di chiudere al meglio e soprattutto di riscattare l’ultima tre giorni di gare sottotono per i colori azzurri, visto che non è arrivato nemmeno un podio.

In Polonia si terranno anche due gare sui 500 metri ed è da capire come vorrà gestire la situazione Pietro Sighel, che è assolutamente il punto di riferimento per la nostra squadra. L’altoatesino è reduce poi da un fine settimana anche un po’ sfortunato, con la squalifica per falsa partenza nei quarti di finale dei 500 metri.

Sarà anche l’ultima tappa di avvicinamento ai Mondiali di Rotterdam che si terranno a marzo. Sarà dunque importante anche per le staffette cercare di ottenere il meglio possibili a Gdansk dopo una serie di tappe di Coppa senza troppe soddisfazioni.

Di seguito il calendario, il programma e gli orari e TV della sesta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di short track, che si disputerà a Gdansk. Non ci sarà una diretta televisiva, ma le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ o sul canale YouTube della ISU.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SHORT TRACK GDANSK

Venerdì 16 Febbraio

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 17 Febbraio

dalle 14.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m (gara1) e 1500m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 18 Febbraio

dalle 06.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m (gara 2) e 1000m. Finali staffette femminile e maschile



PROGRAMMA SHORT TRACK GDANSK: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non c’è diretta TV

Diretta streaming: Discovery+ e canale YouTube della ISU

FOTO: LaPresse