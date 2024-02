Short track, ritorna la Coppa del Mondo a Dresda. Sighel va a caccia della prima vittoria

Dopo la pausa di oltre un mese, ritorna la Coppa del Mondo di short track con il quinto appuntamento stagionale sul ghiaccio tedesco di Dresda. In casa Italia c’è grandissima attesa per un Pietro Sighel che è reduce da un Europeo da assoluto dominatore, con il trentino che è stato capace di conquistare tre medaglie d’oro nelle distanze individuali (500, 1000 e 1500 metri), sfiorando anche il quarto nella staffetta mista, con Sighel caduto proprio all’ultima curva dopo aver tentato un clamoroso sorpasso.

Sicuramente l’Europeo di Danzica ha dato una spinta molto importante a Sighel, che va a caccia della prima vittoria stagionale in Coppa del Mondo. La concorrenza, però, è sicuramente diversa rispetto alla rassegna continentale, con Pietro che deve competere con i fortissimi canadesi e cinesi soprattutto nei suoi amati 500 metri.

Sarà un appuntamento importante quello di Dresda anche perchè i Mondiali di Rotterdam si avvicinano (saranno a metà marzo) e dunque quello in Germania sarà un test significativo per tutta la squadra azzurra. Le staffette sono chiamate a confermare i buoni risultati finora ottenuti, nonostante qualche piccolo passaggio a vuoto, mentre a livello individuale ci si attende un ulteriore salto di qualità da un Luca Spechenhauser nelle distanze più lunghe e anche a livello femminile, con le azzurre che hanno le carte per giocarsi il podio.

Il CT Kenan Gouadec ha presentato così l’appuntamento di Dresda: “Si avvicini la parte conclusiva della stagione con le ultime due tappe di Coppa del Mondo che saranno utili anche in preparazione all’appuntamento clou della stagione che sarà il Mondiale di Rotterdam di metà marzo. L’obiettivo primario è affinare le strategie di gara nelle prove individuali e cercare qualche risultato di spessore con le staffette a cui in questa stagione in molte volte è sfuggito per una questione di dettagli”.