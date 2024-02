Combinata nordica, i fratelli Rettenegger davanti a tutti nel PCR di Otepää. Terzo Riiber, Costa miglior azzurro

Inizia, come di consueto, con il Provisional Competition Round il weekend di Otepää (Estonia), l’ottavo atto della Coppa del Mondo 2023-2024 di combinata nordica. Dopo il Triple di Seefeld (Austria), un altro trittico di gare a livello maschile: si comincia venerdì con una mass start, si prosegue sabato e domenica con il format canonico (un salto e 10 km di fondo).

Al comando troviamo, un po’ a sorpresa, i fratelli Rettenegger. con Stefan a precedere Thomas. Stefan, il più giovane dei due classe 2002, salta da stanga sei, come quasi tutti i combinatisti, volando per 102 metri (miglior misura) e ottenendo 129.0 punti. Insegue da vicinissimo il fratello Thomas, che si ferma due metri prima del fratello, ma raccoglie più consensi dai giudici che lo fanno concludere a 2″ dalla testa.

Thomas Rettenegger precede di appena tre decimi di punto, e quindi di un secondo, il dominatore norvegese Jarl Magnus Riiber. Lo scandinavo era da un pezzo che non perdeva una sessione sul trampolino, ma oggi ha un po’ giocato con i suoi avversari. Riiber è stato infatti l’unico ad abbassare la stanga di partenza, portandola addirittura a 4. Il norvegese si ferma quindi a 95 metri, per un totale di 128.2, il che vorrebbe dire partire praticamente insieme ai due austriaci. Riiber va a caccia, da domani, degli ennesimi record della sua carriera: se domani dovesse vincere sarebbe il primo nella storia ad imporsi in 8 gare consecutive in Coppa del Mondo, mentre bastano due podi per raggiungere l’iconica quota 100.

Una classifica cortissima sul trampolino piccolo estone, con punto HS fissato a 97, con i primi otto racchiusi in 24″. Quarta posizione per il padrone di casa Kristjan Ilves (+8″), che precede l’austriaco Johannes Lamparter (+12″) e il finlandese Eero Hirvonen (+16″). Settimo e ottavo posto di questo PCR per i tedeschi Johannes Rydzek e Terence Weber, rispettivamente a 22″ e 24″ dalla testa. Si alzano un attimo i distacchi in conclusione di top-10, con gli austriaci Martin Fritz e Franz Josef Rehrl staccati di 45″ e 48″.

Indietro gli italiani, con Samuel Costa il migliore degli azzurri che chiude al 29° posto, per lui 99.4 punti e distacco virtuale di 1’58” da Stefan Rettenegger. Ancora più staccati gli altri tre atleti del Bel Paese: 33° Iacopo Bortolas (+2’14”), 36° Raffaele Buzzi (+2’18”) e 43° Aaron Kostner a 2’44” dalla testa.