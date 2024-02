Short Track, Lorenzo Previtali conquista l’argento nei 1500 metri ai Mondiali Juniores

L’Italia si sblocca ai Mondiali Juniores di short track in corso di svolgimento a Gdansk in Polonia. La prima medaglia azzurra nella rassegna iridata giovanile è merito di un fenomenale Lorenzo Previtali, che ha conquistato la medaglia d’argento nei 1500 metri. La gara è stata dominata dal sudcoreano Rim Jongun, che ha preceduto l’azzurro e il canadese Gabriel Jones. Sempre in finale era presente anche Alessandro Loreggia, che si è piazzato nono.

La Corea del Sud ha festeggiato la vittoria anche nei 500 metri maschili con Shin Dong Min, che ha battuto l’americano Sean Shuai ed il connazionale Rim Jongun. Nelle gare femminili, invece, le vittorie sono andate alla cinese Wang Ye nei 500 metri e all’ungherese Dora Maja Somodi nei 1500 metri.

Ottimo risultato da parte della staffetta femminile italiana. Il quartetto composto da Margherita Betti, Federica Cola, Sara Martinelli e Viola Simonini ha conquistato l’accesso alla finale, vincendo la propria semifinale davanti alla Polonia e alla Cina, con il Canada che è stato squalificato.

Quella maschile, invece, si è fermata in semifinale. Il quartetto azzurro (Lorenzo Previtali, Alessandro Loreggia, Daniele Zampedri, Marco Comensoli) ha concluso al terzo posto dietro Giappone e Kazakistan.