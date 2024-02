Bob, Friedrich completa l’opera e trionfa ai Mondiali nel doppio. 8° Baumgartner per l’Italia

La prima settimana dei Campionati Mondiali 2024 di bob è andata in archivio sul budello di Winterberg con un dominio assoluto da parte della Germania padrona di casa. La selezione teutonica ha infatti vinto i primi due eventi della rassegna iridata, restando in corsa per l’en plein e monopolizzando addirittura il podio nel bob a 2 maschile.

Francesco Friedrich ha completato l’opera nelle ultime due run, conservando la leadership che si era preso dopo le prime due manche e conquistando l’ottavo titolo mondiale della carriera in questa specialità (il 15° complessivo). Il leggendario 33enne, in coppia con Alexander Schüller, si è imposto dopo quattro discese con il tempo totale di 3:38.27.

Podio tutto tedesco completato da Adam Ammour e Johannes Lochner, rispettivamente argento e bronzo con un gap di 34 e 47 centesimi dalla vetta. Buon risultato per l’Italia, con l’equipaggio composto da Patrick Baumgartner e Robert Mircea che ha difeso fino in fondo l’ottava piazza accumulando un distacco di 2″85 dalla testa.

Nel monobob femminile, gara in cui non erano impegnate atlete azzurre, è arrivata invece la vittoria in rimonta della teutonica Laura Nolte, quarta dopo la prima giornata ma capace di portarsi al comando già dopo la terza run per poi difendere la leadership nell’ultima manche con 18 centesimi di margine sull’americana Elana Meyers Taylor e 23 centesimi sull’altra tedesca Lisa Buckwitz. Secondo titolo iridato consecutivo in questa specialità per Nolte, campionessa olimpica in carica di bob a due.