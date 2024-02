Rugby femminile, Zebre Parma-Iberians Sitges 5-26. Sconfitta per la franchigia italiana nel secondo incontro internazionale

La franchigia femminile delle Zebre Parma Rugby viene sconfitta per 5-26 nella seconda uscita internazionale della propria, recentissima, storia: all’HBS Stadium di Colorno si impone la formazione spagnola delle Iberians Sitges.

Le iberiche dominano il primo tempo, nel quale marcano tre mete, andando al riposo sullo 0-21. Nella ripresa le ospiti allargano ulteriormente il gap andando a mettere a referto la quarta marcatura. Al 78′ vanno in meta anche le Zebre Parma con Gaia Dosi, che fissa lo score sul definitivo 5-26.

TABELLINO

Colorno (Italia) – 10 febbraio 2024

Zebre Parma v Iberians Sitges 5-26 (p.t. 0-21)

Marcatrici: 11’ m. Antonilez tr Pena (0-7), 15’ meta di punizione per le Iberians Sitges (0-14), 32’ m. Blanco tr Pena (0-21); s.t. 53’ m. Antolinez (0-26), 78’ m. Dosi (5-26).

Zebre Parma: Granzotto, Grassi, Catellani, Mannini, Corradini (17’ Spinelli), Gronda, Mastrangelo (40’ Toeschi), Cavina (78’ Carnevali), Errichiello (40’ Jelic), Sacchi, Locatelli, Fedrighi (Cap), Cassaghi (58’ Dosi), Cheli (26’ Corradini, 40’ Buso), Turolla (67’ Cittadini).: All. Sciamanna.

Iberians Sitges: Pena, Segarra (61’ Marquez), Vinuesa, Miranda (37’ Julia), Piquero, Bueso-Inchausti, Alpin (73’ Hinojosa), Perez (73’ Bianchi), Marin (67’ Aires), Garcia, Rivera, Puig, Bracic (56’ De Andres), Blanco (Cap) (61’ Jou), Antolinez (69’ Garcia). All.: Gonzalez.

Arbitro: Holly Wood (Rugby Football Union).

Assistenti: Clara Munarini (Federazione Italiana Rugby) e Beatrice Smussi (Federazione Italiana Rugby).

Calciatrici: Claudia Pena (Iberians Sitges) 2/3; Francesca Granzotto (Zebre Parma) 0/1.

Cartellini: 15’ cartellino giallo hiara Cheli (Zebre Parma); 72’ cartellino giallo a Melania Galleani (Zebre Parma).

Note: Pioggia debole. Temperatura 10°. Terreno in buone condizioni.