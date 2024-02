Sci freestyle, Coppa del Mondo dual moguls: Anthony vince ancora a Deer Valley, si spezza l’imbattibilità di Kingsbury

Si interrompe l’imbattibilità di Mikael Kingsbury nel dual moguls. Il fenomeno canadese dopo tre successi consecutivi si è dovuto accontentare della sesta posizione a Deer Valley, località statunitense che ha ospitato la sesta tappa del circuito di Coppa del Mondo 2023-2024, consentendo la risalita di Ikuma Horishima.

Il nipponico ha vinto lo scontro finale con il francese Benjamin Cavet, regolandolo con un secco 23 a 12. A guadagnare la terza posizione è stato invece il padrone di casa Dylan Marcellini, abile a stracciare in un confronto interno Nick Page con il risultato di 33 a 8. Kingsbury ha invece fermato la sua corsa ai quarti, guadagnando un totale di 16. Da segnalare inoltre la quarantaseiesima posizione di Massimo Bellucci, il quale ha raccolto un totale di 5.

Il fuoriclasse nordamericano rimane saldamente in testa alla classifica generale con 500 punti, seguito proprio da Horishima, adesso a quota 372. Terzo posto invece per Rasmus Stegfeldt (305), oggi quinto.

Non si arresta invece la corsa dell’australiana Jakara Anthony, arrivata al suo quinto successo consecutivo dopo aver battuto nel faccia a faccia finale Hinako Tomitaka per 31 a 4. Olivia Giaccio, in solitaria, ha invece guadagnato il gradino più basso del podio con 35. L’oceanica, a due tappe dalla fine, vola quota 560, contro i 404 punti di Kauf. Ancora più lontana Giaccio, attualmente in zona. La prossima gara sarà ad Almaty il 9 marzo.