Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis 2024: la sprint tl va a Jonna Sundling, 16ma Caterina Ganz

Al Theodore Wirth Park di Minneapolis (USA) è andata in scena nella serata italiana la sprint femminile in tecnica libera che ha aperto l’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: doppietta svedese con Jonna Sundling davanti a Linn Svahn, mentre è terza la norvegese Kristine Stavaas Skistad. In casa Italia si registrano la 16ma piazza di Caterina Ganz e la 22ma di Nicole Monsorno.

In finale si assiste alla netta affermazione della svedese Jonna Sundling che, dopo aver vinto le qualificazioni, si impone in tutti i turni e trionfa nell’ultimo atto in 3’06″40, andando a precedere la connazionale Linn Svahn, leader della classifica di specialità, seconda a 0″95, e la norvegese Kristine Stavaas Skistad, terza a 2″68. Quarta piazza per la leader della graduatoria generale, la statunitense Jessie Diggins, staccata di 4″89, mentre è quinta la tedesca Victoria Carl a 14″80, infine è sesta l’altra svedese Emma Ribom a 47″47.

Nelle semifinali centrano l’ultimo atto cinque delle prime sei atlete delle qualificazioni: l’unica ad essere eliminata è l’elvetica Nadine Faehndrich, col pettorale 4, mentre a qualificarsi è la svedese Emma Ribom, che raggiunge la finale con il numero 15.

Nei quarti di finale escono le due azzurre che avevano superato le qualificazioni del mattino statunitense: Caterina Ganz, entrata col 30° tempo, è terza nella terza batteria e termina 16ma assoluta, mentre Nicole Monsorno, col pettorale 18, è quinta nella seconda serie e si classifica 22ma. Tra le dodici semifinaliste ci sono tutte le prime sette classificate delle qualificazioni.