Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis 2024. Si torna nel Minnesota dopo 39 anni

La Coppa del Mondo di sci di fondo è prossima a vivere una tappa in un contesto molto particolare, il Theodore Wirth Park, situato ai margini dell’area cittadina di Minneapolis. Sarà una prima volta in assoluto per la città del Minnesota, che avrebbe dovuto fare il proprio ingresso in calendario del marzo 2020. Cionondimeno, l’appuntamento fu cancellato a causa dell’insorgere della pandemia.

Si torna a gareggiare negli Stati Uniti dopo ben 22 anni. Gli ultimi appuntamenti di primo livello in terra stars&stripes risalgono al 2002, ovverosia ai Giochi olimpici di Salt Lake City, in campo maschile purtroppo entrati nella storia soprattutto per lo scandalo doping che travolse Johan Mühlegg. Il bavarese adottato dalla Spagna vinse 3 medaglie d’oro, ma ne fu quasi immediatamente privato dopo essere stato trovato positivo alla Darbepoetina alfa, un farmaco affine alla più famigerata Eritropoietina.

Dal punto di vista storico, gli Usa sono legati allo sci di fondo soprattutto grazie ai grandi appuntamenti. Negli States si sono tenute quattro edizioni delle Olimpiadi (Lake Placid 1932 e 1980, Squaw Valley 1960 e la già citata Salt Lake City 2002) e una dei Mondiali (Lake Placid 1950).

A livello di Coppa del Mondo, il Minnesota ha però già fatto atto di presenza. Nel febbraio 1985 si disputò una gara nella stazione sciistica di Biwabik, situata diverse centinaia di km a nord di Minneapolis. Per la cronaca, la 30 km a skating (ovviamente contro il cronometro) venne vinta dallo svedese Gunde Svan davanti al finlandese Kari Ristanen e al norvegese Ove Aunli. In questo 2024 il programma prevede solo gare a skating. Una sprint nella giornata di sabato e una 10 km contro il cronometro domenica.