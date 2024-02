Sci di fondo, Coppa del Mondo Minneapolis 2024: Jonna Sundling domina anche la 10 km tl, 28ma Caterina Ganz

Si chiude la trasferta nordamericana della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: al Theodore Wirth Park di Minneapolis (USA), sede dell’undicesima tappa stagionale, l’ultima gara in programma è la 10 km femminile in tecnica libera con partenze ad intervalli, che vede la doppietta svedese con Jonna Sundling, che dopo la sprint vince anche la gara distance, davanti a Frida Karlsson, mentre completa il podio la padrona di casa statunitense Jessie Diggins, leader della classifica generale e della graduatoria di specialità. In casa Italia vanno a punti tutte le azzurre in gara: la migliore è Caterina Ganz, che chiude 28ma, mentre Nicole Monsorno termina 44ma ed infine Francesca Franchi si classifica 46ma.

Jonna Sundling centra la doppietta sulla pista statunitense e, dopo aver dominato la sprint tl, vincendo le qualificazioni e poi tutti i turni della fase finale, si impone con ampio margine anche nella 10 km a cronometro nella medesima tecnica, chiudendo in 22’38″9 ed infliggendo ampi distacchi a tutte le avversarie, soprattutto se confrontati con quelli minimi ravvisati un paio d’ore fa nella stessa gara al maschile.

Anche oggi, come accaduto ieri, arriva la doppietta svedese, ma questa volta la piazza d’onore va a Frida Karlsson, unica a contenere il ritardo dalla vincitrice odierna al di sotto del mezzo minuto, ma comunque seconda a 15″4, mentre il gradino più basso del podio va alla statunitense Jessie Diggins, che non riesce ad emulare il connazionale Gus Schumacher, vincitore dinanzi al pubblico amico nella gara maschile, ma che rafforza comunque il proprio status di leader della classifica generale e della graduatoria di specialità chiudendo al terzo posto a 31″8.

Pochi sorrisi in casa italiana, ma almeno tutte le azzurre in gara vanno a punti: la migliore è Caterina Ganz, che chiude 28ma con un ritardo di 1’51″8 dalla vetta, mentre finiscono più indietro le due connazionali. Nicole Monsorno, infatti, si accomoda in 44ma piazza con un distacco di 2’41″4, infine Francesca Franchi si attesta in 46ma posizione a 2’50″5 dalla vincitrice odierna.