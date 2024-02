Sci di fondo, Linn Svahn trionfa nella sprint tc di Canmore in Coppa del Mondo

La svedese Linn Svahn rafforza il pettorale rosso di leader della classifica di specialità dominando la sprint femminile in tecnica classica andata in scena a Canmore, in Canada, valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: battute la norvegese Kristine Stavaas Skistad, vittoriosa sabato nella medesima gara, ma in tecnica libera, e l’altra svedese Jonna Sundling. Nessuna delle due azzurre in gara aveva superato le qualificazioni del mattino canadese.

Nell’ultimo atto domina in maniera incontrastata la svedese Linn Svahn, che allunga in vetta alla graduatoria riservata alle gare sprint tagliando il traguardo in 3’12″20, mentre alle sue spalle serve un lungo fotofinish per assegnare la piazza d’onore alla norvegese Kristine Stavaas Skistad, brava a bruciare per una questione di millesimi l’altra svedese Jonna Sundling.

Entrambe le atlete, infatti vengono accreditate del medesimo crono al centesimo, 3’14″33, a 2″13 dalla vincitrice odierna. Resta ai piedi del podio la finlandese Kerttu Niskanen, quarta in 3’15″73, a 3″53, mentre sono più staccate le altre due finaliste, entrambe svedesi: quinto posto per Maja Dahlvist in 3’20″20, a 8″00, sesta ed ultima piazza per Emma Ribom in 3’22″05, a 9″85.