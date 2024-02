Sci di fondo, Coppa del Mondo 2024: sei azzurri superano le qualificazioni della sprint tl di Minneapolis

Sei azzurri su sette superano le qualificazioni della sprint in tecnica libera che apre la due giorni di gare al Theodore Wirth Park di Minneapolis (USA), sede dell’undicesima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: poker azzurro al maschile con Federico Pellegrino 2°, Elia Barp 10°, Simone Daprà 11° e Michael Hellweger 12°, mentre tra le donne passano ai quarti Nicole Monsorno, 18ma, e Caterina Ganz, 30ma, mentre non ce la fa Francesca Franchi, 56ma.

Nelle qualificazioni femminili domina la svedese Jonna Sundling, che copre gli 1.5 km di gara in 3’10″17, chiudendo davanti alla statunitense Jessie Diggins, leader della classifica generale, seconda a 4″19, ed all’altra svedese Linn Svahn, detentrice del pettorale rosso di leader della graduatoria di specialità, terza a 4″82. Passano il turno in casa Italia Nicole Monsorno, 18ma a 13″20, e Caterina Ganz, 30ma ed ultima delle qualificate a 17″71. Non ce la fa, invece, Francesca Franchi, 56ma a 32″19.

Nelle qualificazioni maschili si impone il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo in 2’50″32, ma alle sue spalle c’è Federico Pellegrino, secondo a 1″77, mentre l’elvetico Valerio Grond, terzo, paga 3″62. Ottima prestazione di tutti gli azzurri in gara: decimo Elia Barp a 5″73, undicesimo Simone Daprà a 5″76, dodicesimo Michael Hellweger a 5″94. Eliminato a sorpresa il leader della classifica di specialità, il norvegese Erik Valnes, 32°.