Sci alpino, si torna a Palisades Tahoe. Nel 2023 Marco Odermatt fu battuto in gigante…

La Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 si prepara per la sua seconda trasferta nordamericana prevista dal calendario. In questa occasione il Circo Bianco sarà di scena in California, a Palisades Tahoe per due prove tecniche. Si disputerà, infatti, un gigante e uno slalom, in una località che sta provando a diventare una tappa fissa del calendario dello sci alpino.

Nella scorsa stagione, infatti, abbiamo avuto il primo assaggio della pista denominata “Red Dog”. Nel primo caso, il 25 febbraio 2023, è andato in scena un gigante. Il successo, udite udite, non è andato al dominatore incontrastato di questa specialità, ovvero Marco Odermatt, perché il fuoriclasse elvetico si è fermato in seconda posizione a pochi centesimi dall’austriaco Marco Schwarz. Completa il podio il norvegese Rasmus Windigstad che precede il connazionale Henrik Kristoffersen.

Quinto l’austriaco Stefan Brennsteiner, mentre è sesto un altro norvegese, l’ormai ritirato Lucas Braathen. Il primo degli italiani? Bisogna scendere fino alla 12a posizione di Filippo Della Vite per trovare un atleta di casa nostra.

Nella giornata successiva, il 26 febbraio 2023, si passa ai rapid gates sulla “Red Dog”. Lo slalom vede un trionfo norvegese. Successo per Alexander Steen Olsen che apre la doppietta completata da Timon Haugan. Gli scandinavi piazzano anche Henrik Kristoffersen al quinto posto e Lucas Braathen al settimo. Sul gradino più basso del podio, a braccetto, invece, troviamo il bulgaro Albert Popov e il francese Clement Noel. Il primo degli azzurri, invece, è Tommaso Sala che chiude in nona posizione.