Sci alpino, le convocate dell’Italia per le gare veloci di Crans Montana: Brignone stella del gruppo azzurro

Comincia domani con la prima prova cronometrata di discesa la quintultima tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2023-2024 di sci alpino, in programma a Crans Montana fino a domenica 18 febbraio. La pista svizzera ospiterà nel dettaglio due discese libere (venerdì e sabato) ed in chiusura un SuperG (domenica), oltre a due training ufficiali tra mercoledì e giovedì.

In contumacia delle infortunate Sofia Goggia ed Elena Curtoni, diminuiscono inevitabilmente le ambizioni della squadra azzurra di velocità pur conservando qualche speranza di salire sul podio soprattutto in supergigante. Il direttore tecnico Gianluca Rulfi ha convocato otto atlete per le competizioni elvetiche sulla “Mont Lachaux”.

Stiamo parlando di Federica Brignone, Marta Bassino, Roberta Melesi, Teresa Runggaldier, Vicky Bernardi, Nicol Delago, Nadia Delago e Laura Pirovano. Fari puntati in particolare su Brignone, pienamente in corsa per le posizioni di vertice nella classifica generale di Coppa del Mondo e nelle singole graduatorie di specialità.