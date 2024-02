Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare veloci di Kvitfjell: presenti 9 azzurri, tra cui due esordienti

Dopo una pausa di oltre due settimane a causa della cancellazione delle discese di Chamonix per le alte temperature, gli uomini jet del Circo Bianco tornano in azione finalmente da giovedì 15 a domenica 18 febbraio sulle nevi di Kvitfjell per la quintultima tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino.

In casa Italia sono 9 gli atleti convocati per la trasferta norvegese dal direttore tecnico azzurro Max Carca: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Pietro Zazzi e Guglielmo Bosca, oltre agli esordienti assoluti nel circuito maggiore Gregorio Bernardi e Marco Abbruzzese.

Il programma del weekend scandinavo prevede lo svolgimento di una discesa libera sabato e di un Super-G domenica, in cui il Bel Paese potrà schierare al massimo 8 elementi per gara. In base all’andamento delle prove cronometrate verrà dunque presa una scelta tecnica per stabilire chi resterà fuori dalla lista di partenza delle competizioni ufficiali.