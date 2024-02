Sci alpino, Gut-Behrami vuole il sorpasso su Shiffrin a Soldeu. Brignone per ritrovarsi. In slalom occasione per tutte

Il weekend di Soldeu potrebbe segnare una svolta decisiva nella stagione della Coppa del Mondo femminile di sci alpino, con Lara Gut-Behrami che ha la grande occasione di portarsi in vetta alla classifica generale. Mikaela Shiffrin, infatti, è ancora alle prese con il recupero dall’infortunio al ginocchio patito a Cortina e non si sa ancora quando rientrerà, lasciando dunque strada all’elvetica che ha certamente sfruttato subito il momento favorevole, con anche l’ultimo successo a Kronplatz.

A Soldeu nuova appuntamento con le discipline tecniche ed in gigante sicuramente Gut-Behrami si presenta come la donna da battere, sia per lo straordinario momento di forma sia perchè indossa anche il pettorale rosso di leader della classifica di specialità.

Le numerose assenze (Shiffrin, Vlhova e Grenier su tutte) riducono di molto le possibili favorite per la vittoria finale e tra queste ci sono sicuramente la svedese Sara Hector e la nostra Federica Brignone. La valdostana è reduce da un periodo non buono e spera di ritrovare quello smalto e quella forma che aveva fino alla tre giorni di Altenmarkt, gare che hanno coinciso con la crisi di Federica.

L’Italia purtroppo ha perso in questi giorni Sofia Goggia, proprio dopo che la bergamasca aveva ottenuto il miglior risultato della stagione in gigante a Kronplatz, tornando tra le prime cinque della classifica. Ci sarà Marta Bassino, che è ancora alla ricerca di una svolta e soprattutto di un podio che finora quest’anno non è mai arrivato.

Senza Shiffrin e Vlhova nello slalom femminile può davvero succedere di tutto. Si tratta veramente di un’occasione irripetibile per moltissime atlete. Davvero sono in tantissime che possono prendersi il gradino più alto del podio, magari per la prima volta come la croata Zrinka Ljutic, senza dimenticare le svedesi Anna Swenn-Larsson e Sarah Hector e la tedesca Lena Duerr. Ovviamente possono esserci grandi sorprese, ma difficilmente per l’Italia con le azzurre che hanno come primo obiettivo la qualifica e poi quello di centrare magari anche un piazzamento di valore.