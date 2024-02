Sci alpino, gli italiani per il momento qualificati per le finali di Coppa del Mondo a Saalbach

La discesa ed il superG maschili di Kvitfjell, in Norvegia, validi per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, sono stati gli ultimi prima di quelli delle finali di Saalbach, riservate ai primi 25 della classifica di specialità, ai vincitore dei Mondiali junior ed a tutti gli atleti che, pur non essendo nei 25 di specialità, hanno comunque superato i 500 punti nella graduatoria generale.

Per l’Italia saranno al via dell’ultimo superG maschile della stagione Guglielmo Bosca, quarto, Dominik Paris, ottavo, e Mattia Casse, tredicesimo, ai quali si aggiunge Max Perathoner, campione del mondo della categoria junior, mentre prenderanno parte all’ultima discesa del 2023-2024 Dominik Paris, terzo, Florian Schieder undicesimo, Mattia Casse, dodicesimo, e Guglielmo Bosca, venticinquesimo.

QUALIFICATI FINALI COPPA DEL MONDO

SUPERG UOMINI (DEFINITIVO)

Primi 25 della classifica di specialità

4 BOSCA Guglielmo ITA

8 PARIS Dominik ITA

13 CASSE Mattia ITA

Campione del Mondo Junior

26 PERATHONER Max ITA

DISCSA UOMINI (DEFINITIVO)

Primi 25 della classifica di specialità

3 PARIS Dominik ITA

11 SCHIEDER Florian ITA

12 CASSE Mattia ITA

25 BOSCA Guglielmo ITA

GIGANTE UOMINI (6 SU 10)

Primi 25 della classifica di specialità

17 BORSOTTI Giovanni ITA

20 VINATZER Alex ITA

21 DELLA VITE Filippo ITA

23 DE ALIPRANDINI Luca ITA

SLALOM UOMINI (7 SU 10)

Primi 25 della classifica di specialità

17 SALA Tommaso ITA

SUPERG DONNE (6 SU 9)

Prime 25 della classifica di specialità

3 BRIGNONE Federica ITA

5 GOGGIA Sofia ITA

8 BASSINO Marta ITA

13 PIROVANO Laura ITA

21 MELESI Roberta ITA

DISCESA DONNE (7 SU 8)

Prime 25 della classifica di specialità

2 GOGGIA Sofia ITA

6 BRIGNONE Federica ITA

7 BASSINO Marta ITA

10 PIROVANO Laura ITA

16 DELAGO Nicol ITA

GIGANTE DONNE (9 SU 10)

Prime 25 della classifica di specialità

2 BRIGNONE Federica ITA

9 BASSINO Marta ITA

10 GOGGIA Sofia ITA



SLALOM DONNE (9 SU 10)

Prime 25 della classifica di specialità

22 PETERLINI Martina ITA