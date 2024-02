Sci alpino, Federica Brignone: “Peccato per quei 4 centesimi ma sono contenta della mia gara”

Fino a ieri Federica Brignone se l’è spesso presa con sé stessa per i mancati risultati ottenuti in questo inizio di 2024. Oggi, in occasione del superG di Crans Montana (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024, la nostra portacolori non ha nulla da recriminare nella sua prestazione.

Solamente la sorte le ha negato il successo. Stephanie Venier, infatti, ha letteralmente beffato la fuoriclasse per appena 4 centesimi, andando a negare all’Italia la seconda doppietta consecutiva, dato che Marta Bassino ha concluso in terza posizione la sua prova, dando conferme importanti dopo lo splendido successo di ieri.

Ai microfoni di Raisport la sciatrice vincitrice della Sfera di Cristallo 2020 analizza la sua gara odierna: “Completa un bel weekend senza dubbio. Peccato per quei 4 centesimi che mi hanno negato il successo. Mi dispiace perchè mi capita spesso di finire dietro per un vero e proprio soffio. Ad ogni modo oggi sono andata bene. Dopo il passaggio sulla stradina, dove hanno sbagliato Bassino e Mowinckel, sono andata lunga su un’onda. Ho calcato un po’ troppo la neve e sono risultata ferma prima del piano”.

“Sul muro finale ho fatto veramente bene e sono contenta – prosegue – Complimenti a Venier che ha fatto un tratto centrale davvero super. Ora testa alle gare del Passo San Pellegrino. Non sto pensando troppo alle classifiche, voglio solo mettere insieme una prova ottima dall’inizio alla fine”.