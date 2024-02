Sci alpino, Federica Brignone: “Non ho buttato la gara. Bassino perfetta, a gennaio ho sofferto di testa”

Federica Brignone ha conquistato un bel secondo posto nella discesa libera di Crans Montana, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha chiuso alle spalle di Marta Bassino, accusando un ritardo di 54 centesimi nei confronti della compagna di squadra. La fuoriclasse valdostana ha preceduto la svizzera Lara Gut-Behrami, ormai lanciata verso la Sfera di Cristallo generale. Si tratta di un risultato importante per la nostra portacolori, che ha attraversato un mese di gennaio molto complicato e che sull’amata pista in terra elvetica è riuscita a tornare in auge.

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Almeno oggi non ho buttato la gara, ho fatto quello che potevo fare, sono stata scugli sci, ho spinto, non ho fatto una cappella (errore grave, n.d.r.) come nelle ultime gare. Finalmente ho fatto una manche come so sciare, sono lì. Marta ha fatto una gara perfetta, è stata fortissima, peccato per Laura Pirovano: sarebbe stato bello fare podio a tre. Sono orgogliosa, ho fatto una manche senza fare cose stranissime“.

L’azzurra ha poi proseguito: “Dobbiamo ringraziare i nostri allenatori, che passano ore a vedere video e i vari passaggi, poi non è facile riprodurre certe cose quando vai a più di 100km/h. Ci piacciono le piste tecniche, era duro e oggi abbiamo risposto. Siamo davanti a Lara Gut, che è in uno stato di forma incredibile. A gennaio non sciavo male, ma non riuscivo a essere al 100%, avevo qualcosa che mi frullava in testa, ho pagato di testa, ma sciavo bene. Oggi finalmente mi è venuta, fa piacere“.