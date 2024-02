Sci alpino, Federica Brignone: “Accumulato troppo nervosismo. Neve zuccherosa a Soldeu, la pista mi piace”

Federica Brignone cercherà di essere protagonista nel gigante di Soldeu, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino che andrà in scena sabato 10 febbraio. La fuoriclasse valdostana si presenterà all’appuntamento di Andorra dopo aver fatto fatica nelle ultime uscite e spera di ritrovare un guizzo. L’azzurra ha vinto due gare in stagione tra le porte larghe (entrambe a Tremblant) e proverà a tornare in auge. Attenzione al meteo, visto che c’è del nevischio e il cancelletto di partenza è stato abbassato.

Federica Brignone ha parlato attraverso i canali federali durante la giornata di vigilia: “Non abbiamo fatto la sciata in pista perché c’era nebbia. Abbiamo fatto solo un po’ di riscaldamento. Non ho sciato la scorsa settimana, ho fatto un po’ di pausa. Ho cercato di staccare la testa, perché avevo accumulato troppo nervosismo. La neve qui è un po’ zuccherosa perché fa caldo, e ce n’è anche molto poca. Lo scorso anno sono uscita sul dosso quando avevo il miglior tempo, ma la pista di gigante è bellissima e mi piace tantissimo: è una delle mie preferite. Spero di fare una bella gara“.