Sci alpino, Daniel Yule ammette: “Incredibile aver vinto, stavo già tornando in hotel dopo la prima manche”

Daniel Yule nello slalom odierno di Chamonix ha fatto la storia, senza mezzi termini. Partito per primo nella seconda manche, infatti, lo svizzero è andato addirittura a vincere, rimontando 29 posizioni e mettendo in scena qualcosa che non si era mai visto prima. Le condizioni della pista La Verte des Houches hanno stravolto la classifica della prima manche. Ogni passaggio andava a peggiorare una situazione già complicata (temperature primaverili e neve molle) e permettendo all’elvetico di superare tutti gli avversari.

Per lo slalomista classe 1993, però, la giornata era iniziata in maniera ben differente. Partito con il pettorale numero 5, infatti, aveva completato una discesa ben al di sotto delle attese, accumulando un distacco di circa 2 secondi dal leader della classifica provvisoria, il padrone di casa Clement Noel. Un andamento che, come ha confessato lo stesso Yule, lo aveva portato ad una decisione drastica non pensando che avrebbe potuto qualificarsi per il rotto della cuffia come poi è accaduto.

“Avevo già fatto la borsa per tornare in hotel – ammette lo svizzero nell’intervista post-gara rilasciata alla FIS – È davvero incredibile quanto successo. Sono stato veramente fortunato a rimanere in trentesima posizione, poi sono riuscito a fare una bella seconda, è stata lunghissima aspettare, ma anche molto bello. Pensate che avevo già fatto la borsa per tornare in hotel dopo la prima manche, non pensando di qualificarmi”.

“E’ già successo di rimontare e magari si poteva combattere per la top ten – prosegue – mai però avrei pensato alla vittoria. Con Loic Meillard sul podio è la seconda volta per me con un compagno qui davanti, dopo l’anno scorso con Ramon Zenhaeusern. Credo sia bellissimo per il team anche perchè non abbiamo avuto un inizio di stagione facile. Siamo rimasti uniti e questa doppietta ci ripaga”.