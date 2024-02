Sci alpino, cancellato anche il secondo superG in Val di Fassa. Classifiche cristallizzate

Nulla da fare, questa stagione 2023-2024 di sci alpino è nata evidentemente sotto una cattiva stella. Dopo la cancellazione del primo dei due supergiganti in Val di Fassa, non rimane superstite neanche il secondo Super-G sulla pista “La Volata” a Canazei.

Questa la motivazione spiegata nel comunicato ufficiale della FIS: “A causa delle forti nevicate notturne e delle attuali condizioni delle piste, la giuria di comune accordo ha deciso di annullare la gara del Super-G prevista oggi”. Ennesima gara della stagione, specie nelle discipline veloci, che quindi non ha luogo. La gara non verrà recuperata, così come successo ieri.

Situazione nelle classifiche generali e di specialità che resta quindi cristallizzata: per quanto riguarda la generale, Lara Gut-Behrami perde un’opportunità per allungare su Mikaela Shiffrin, rimanendo a 1414 punti contro i 1209 dell’americana, quindi 205 lunghezze di vantaggio. Così come Brignone che non sorpassa la statunitense, restando ferma a 1128. Shiffrin che ha annunciato il rientro ad Are, nel penultimo appuntamento della stagione prima delle finali di Saalbach.

Penalizzante per le inseguitrici la situazione anche per quanto concerne la classifica di specialità di Super-G: Lara Gut-Behrami resta davanti con 360 punti, cinque di vantaggio rispetto a Cornelia Huetter con 355 e 34 di margine su Federica Brignone che ne ha 326. Settimana prossima si andrà a Kvitfjell per una discesa e un Super-G, ma evidentemente le graduatorie sono falsate da queste cancellazioni.