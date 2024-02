Sci alpino, calendario Coppa del Mondo Bansko 2024: orari, tv, streaming. In programma gigante e slalom

Dopo una settimana “particolare” la Coppa del Mondo di sci alpino ritorna con un fine settimana ricco di gare. In campo maschile si gareggia in Bulgaria a Bansko, dove saranno le discipline tecniche le protagoniste, visto che in programma ci sono un gigante ed uno slalom.

Fari puntati in gigante ovviamente su Marco Odermatt. Lo svizzero punta a chiudere la stagione tra le porte larghe da imbattuto e finora non ha mai perso una gara, anche quando aveva chiuso all’undicesimo posto la prima manche come a Schladming. Si spera possano essere protagonisti gli azzurri, in particolare Filippo Della Vite che va a caccia ancora di un risultato di rilievo in questa stagione.

Se Odermatt è l’assoluto favorito in gigante, in slalom invece il copione cambia totalmente. Regna come sempre l’incertezza tra i pali stretti, come dimostra la folle gara di ieri. In casa Italia si vuole essere della partita con i soliti Alex Vinatzer e Tommaso Sala.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del gigante e dello slalom di Bansko, validi per la Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport HD ed Eurosport 1; in diretta streaming su Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN; in diretta live scritta su OA Sport.

CALENDARIO GARE BANSKO

Sabato 10 Febbraio

9.30 Prima manche gigante maschile Bansko (Bulgaria)

12.30 Seconda manche gigante maschile Bansko (Bulgaria)

Domenica 11 Febbraio

9.30 Prima manche slalom maschile Bansko (Bulgaria)

12.30 Seconda manche slalom maschile Bansko (Bulgaria)

COPPA DEL MONDO BANSKO 2024: COME VEDERE LA GARE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD, Eurosport 1

Diretta streaming: RaiPlay; Discovery+, Sky Go, Now Tv, DAZN

Diretta live testuale: OA Sport.